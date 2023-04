Een 51-jarige vrouw is zaterdagavond aangehouden op verdenking van opruiing en bedreiging, meldt de politie zondag. De opruiende en bedreigende teksten werden online geuit en waren gericht op een evenement dat zondag plaatshad in Theater LantarenVenster in Rotterdam. Daar was een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens (mannen die een vrouwelijk alter ego kiezen).