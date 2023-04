Tweede Kamer ontvangt beladen onderzoek naar sociale veiligheid

Heerst er een sociaal onveilige werksfeer binnen de muren van het Tweede Kamergebouw, is de vraag die onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) maandag proberen te beantwoorden. Het is een beladen vraag die de afgelopen jaren meerdere keren opspeelde vanwege in de media geuite beschuldigingen van sociaal of seksueel grensoverschrijdend gedrag in het parlement. Afgelopen najaar nog verliet parlementariër Khadija Arib (PvdA) de Tweede Kamer na klachten over een onveilige werksfeer in haar tijd als Kamervoorzitter.