ANVR adviseert leden extra kosten op Transavia te verhalen

De koepelorganisatie voor touroperators ANVR adviseert haar leden extra kosten als gevolg van het annuleren van vluchten door Transavia op de luchtvaartmaatschappij te verhalen. De vakantievlieger ziet zich in april en mei genoodzaakt 5 procent van de geplande vluchten te annuleren omdat er niet genoeg vliegtuigen voorhanden zijn. Verkopers van pakketreizen staan nu voor een hele opgave om getroffen vakantiegangers toch hun beloofde overnachtingen, tripjes of geboekte huurauto te kunnen bieden. De vraag is of ze alle extra kosten terugkrijgen.