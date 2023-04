Huurders worden de dupe als hun huisbazen ze op straat mogen zetten als die hun woning willen verkopen of een familielid erin willen laten wonen, denken PvdA en ChristenUnie. Kamerleden van de partijen zijn niet te spreken over „destructieve amendementen” met deze strekking van VVD en CDA, die na het debat over het onderwerp zijn ingediend.