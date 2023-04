Kaag: veel landen missen nog middelen en kennis voor klimaataanpak

Bij veel overheden van landen ontbreken nog „de middelen en de kennis” om de klimaatverandering goed aan te pakken of de klimaatimpact te beperken. Dat zegt minister Sigrid Kaag van Financiën die daar in de komende twee jaar verandering in wil brengen. Ze is vrijdag in Washington begonnen als co-voorzitter als de Coalition of Finance Ministers for Climate Action (CFMCA). Dat is een in 2019 opgericht platform dat zich richt op het bevorderen van klimaatactie door ministeries van Financiën. Inmiddels zijn er meer dan 85 landen lid.