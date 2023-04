Spaanse na ruim 500 dagen isolatie in grot weer boven en buiten

Een Spaanse alpiniste en atlete heeft anderhalf jaar onder de grond in een grot in een gebergte aan de Spaanse kust bij Motril volkomen afgezonderd geleefd. De 50-jarige Beatriz Flamini is na 510 dagen op de bodem van een grot vrijdag met hulp van speleologen weer vanaf 70 meter diepte naar boven gekomen. Ze zei van de beproeving geen spijt te hebben, maar er waren moeilijke momenten zoals een invasie van vliegen in de grot. Ook kreeg ze ‘hallucinaties van geluid’ in de aanhoudende stilte van de grot.