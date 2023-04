Navigatiespecialist TomTom boekt weer winst na reorganisatie

Navigatiedienstverlener TomTom is er in de eerste drie maanden van dit jaar in geslaagd een nettowinst te boeken, na periodes van verliezen die daar aan vooraf gingen. De navigatietechnologie van het Nederlandse bedrijf won marktaandeel onder autofabrikanten, die ook nog eens meer wagens produceerden. Tegelijkertijd profiteerde TomTom van kostenbesparingen als gevolg van een eerdere reorganisatie, die honderden medewerkers hun baan kostte.