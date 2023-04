Apple en Amazon winnen flink aan beurswaarde op Wall Street

Techbedrijven als Apple en Amazon zijn donderdag flink omhoog gegaan op de beurzen in New York. Wall Street putte vertrouwen uit de laatste cijfers over de arbeidsmarkt en de producentenprijzen die volgens kenners weleens aanleiding zouden kunnen zijn voor de Amerikaanse centrale bank om het nog rustiger aan te gaan doen met het verhogen van de rente. De laatste tijd zijn er meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is en er zijn zelfs zorgen over een recessie.