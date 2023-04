De loonafspraken in cao’s zijn in maart voor het eerst in lange tijd uitgekomen boven de inflatie. Volgens adviseur voor arbeidsvoorwaarden AWVN bedroeg de afgesproken loonsverhoging vorige maand 7,5 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder bekend dat het prijspeil in Nederland in maart 4,4 procent hoger lag dan in dezelfde maand vorig jaar.