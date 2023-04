Het aantal iPhones dat in India wordt geproduceerd is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarmee heeft fabrikant Apple nu bijna 7 procent van zijn productiecapaciteit in India ondergebracht, nadat het bedrijf voorheen met name in China actief was. De totale waarde van de uit India afkomstige telefoons bedraagt 7 miljard dollar.