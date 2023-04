De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uit gegaan, waarbij de koerswinsten van eerder op de dag werden prijsgegeven. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten en de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. De recessiezorgen staken echter weer de kop op.