De opgepakte vader van het meisje dat een antioorlogstekening maakte gaat terug naar Rusland, waar hem twee jaar in een strafkolonie te wachten staat. Aleksej Moskaljov is volgens mensenrechtenorganisatie OVD-info uitgeleverd door Belarus, waar hij vlak voor zijn veroordeling naartoe vluchtte. Hij zou het Russische leger in diskrediet hebben gebracht.