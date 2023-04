Overheden hebben vorig jaar voor een recordbedrag aan ontwikkelingshulp besteed, mede door hoge kosten voor de opvang van vluchtelingen en steun aan Oekraïne. Dat meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport. In totaal steeg dat bedrag naar 204 miljard dollar (bijna 186 miljard euro). Dat was nog 186 miljard dollar in 2021.