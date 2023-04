Een van de twee kamers van het Zwitserse parlement heeft dinsdag financiële garanties in een reddingspakket van 109 miljard Zwitserse franken voor de bank Credit Suisse goedgekeurd. Dat is ruim 110 miljard euro. De kamer gaf met terugwerkende kracht groen licht voor het pakket tijdens een debat van drie dagen over de crisis bij de bank. De andere kamer moet nog instemmen met het pakket.