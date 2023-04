Het aantal belminuten via een vaste telefoonverbinding en het aantal sms’jes zijn sinds 2019 zowat gehalveerd. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in zijn Telecommonitor over 2022. Er werden afgelopen jaar wat meer mobiele nummers uitgegeven, waardoor het aantal nieuwe nummers daarvoor beperkt blijft.