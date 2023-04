De groene claims van veel bedrijven zijn niet gebaseerd op echte beperking van de CO2-uitstoot maar op compensatie met zogeheten carbon credits, waarmee ergens anders vervuilende CO2 uit de lucht wordt gehaald. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft hier zorgen over, want die credits zijn in de ogen van de toezichthouder „vaak onvoldoende onderbouwd”.