Verbannen Justin Jones terug in Huis van Afgevaardigden Tennessee

Justin Jones is maandag teruggekeerd in het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Tennessee. Een kiesraad in zijn kiesdistrict in Nashville stemde voor het plan om de jonge zwarte parlementariër te installeren als interim-afgevaardigde, tot er een definitieve opvolger kan worden gekozen. Een Republikeinse meerderheid zette Jones donderdag, samen met een andere zwarte volksvertegenwoordiger, juist nog uit het Huis van Afgevaardigden.