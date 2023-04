Het aandeel van Tupperware Brands, producent van keukenspullen, raakte maandag in een vrije val op Wall Street. Het kwakkelende bedrijf maakte bekend dat het financieel adviseurs heeft ingehuurd om twijfels bij beleggers over de continuïteit van de onderneming weg te nemen. Dit schoot echter in het verkeerde keelgat bij aandeelhouders, Tupperware verloor in één dag bijna 49 procent van zijn beurswaarde.