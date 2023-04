Steeds meer mensen ondertekenen de open brief met de oproep een pauze in te lassen bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). De teller staat inmiddels op ongeveer 19.000 geverifieerde handtekeningen, waardoor het aantal steunbetuigingen richting de 20.000 gaat. De ondertekenaars maken zich zorgen over het gebrek aan vangrails voor het geval dat AI-systemen de maatschappij ontwrichten.