De Amerikaanse regering keert 144,5 miljoen dollar (ruim 132 miljoen euro) uit aan familieleden en slachtoffers van een schietpartij in een kerk in de staat Texas. Daarbij kwamen in november 2017 26 mensen om en vielen 22 gewonden. De schutter, oud-militair Devin Patrick Kelley, had nooit de wapens mogen kopen die hij voor de schietpartij in Sutherland Springs heeft gebruikt.