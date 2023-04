De vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) zijn al uren aanwezig bij het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, maar het is niet de bedoeling dat zij ook het woord voeren. Dat zei premier Mark Rutte aan het begin van zijn bijdrage, tot grote woede van de oppositie in de Tweede Kamer.