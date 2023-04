Staalconcern Tata Steel verwacht geen productieproblemen als gevolg van het treinongeluk in Voorschoten, waarbij ook een goederentrein betrokken was die op weg was naar het hoogovencomplex in IJmuiden. Dat bevestigt een woordvoerder van Tata Steel na berichtgeving door media als IJmuider Courant en Noordhollands Dagblad.