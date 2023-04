Het hof in Den Haag heeft dinsdag de 41-jarige Fabian E. veroordeeld tot een celstraf van 7,5 jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn ex-vriendin Iryna Balitska (38) in Rotterdam in december 2019. Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een gezonken auto in de Nieuwe Maas.