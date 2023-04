De Russische president Vladimir Poetin heeft toestemming gegeven om 94,8 miljard roebel (1,1 miljard euro) over te maken aan Shell voor zijn aandeel in het grote olie- en gasproject Sakhalin-2 in Rusland. Dat meldt de Russische krant Kommersant op basis van bronnen. Shell was eerder mede-eigenaar van dit project.