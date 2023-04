Doorstart Lightyear, maar curator verkoopt wel demovoertuigen

Zonneautomaker Lightyear uit Helmond maakt in afgeslankte vorm een doorstart, maar de curator gaat komende tijd wel een deel van de voorraden van het eerder failliet gegane bedrijf verkopen. Hieronder vallen ook enkele (demo)voertuigen van het eerste model Lightyear 0. Deze maand is er een speciale onlineveiling om nog geld te verdienen voor het uitbetalen van schuldeisers. Op een kijkdag op woensdag 19 april kunnen geïnteresseerden de wagens in het echt komen bekijken, laat curator Reinoud van Oeijen weten.