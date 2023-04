Het totale aantal hypotheekaanvragen is in de eerste maanden van dit jaar ruim gehalveerd in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt hypotheekadviseur De Hypotheker, die de daling met name toeschrijft aan de fors gekrompen hoeveelheid overgesloten hypotheken. Wel merkt De Hypotheker dat de huizenmarkt herstelt, doordat het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning stijgt.