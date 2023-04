Een parachutist is zondagmiddag in Teuge om het leven gekomen door een ongeval, meldt de politie. Het gaat om een 49-jarige man uit Utrecht, zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Zandenallee in de plaats in de provincie Gelderland. De weg ligt in de buurt van de luchthaven in die plaats, International Airport Teuge.