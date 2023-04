Van de reeds in 1939 door de nazi’s bruut vermoorde ds. Paul Schneider is nog één zoon in leven, Karl Adolf (88). Het vaste geloof van zijn vader, in Duitsland naast Bonhoeffer en Niemöller geëerd als martelaar en geloofsheld, deelt hij niet. „Een persoonlijke God? Nee, met dat idee kan ik niets. Wat weten wíj nu van de eeuwigheid?”