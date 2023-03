We blijken als gezin in een gebied te wonen waar het veel regent. Er valt zelfs de meeste neerslag van Nederland, las ik laatst ergens. Vooral in het voorjaar. Dat schijnt te maken te hebben met de ligging aan de rand van het Veluwemassief. Warme luchtstromen moeten over deze verhoging heen, koelen daardoor af en vormen waterdruppels. Zoiets.