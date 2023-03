Het gezinnetje zat in de kerk niet ver van mij vandaan. Ik denk met een bank ertussen, want het was coronatijd. Stilzitten konden de kinderen niet. Maar wat ik zeker geleerd heb in de afgelopen jaren: liever wiebelende kinderen dan bijna géén kinderen in de kerk. Dan maar af en toe een stukje van de preek missen of even om hen heen kijken. Laat ze zich maar thuis weten in de gemeente.