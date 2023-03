Het ziekteverzuim in Nederland is in februari opnieuw toegenomen, melden arbodiensten ArboNed en HumanTotalCare. De meeste mensen bleven thuis vanwege griep, waarbij de diensten aangeven dat de stijging „normaal is voor een griepgolf”. Het gaat hier om kortdurend verzuim; de groep medewerkers die langdurig uitvalt, voornamelijk door stressgerelateerde klachten, blijft volgens de arbodiensten groeien.