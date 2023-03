Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal plant de Chinese president Xi Jinping een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant meldt dat Xi waarschijnlijk met Kyiv wil bellen na eerst volgende week een bezoek aan Moskou te hebben gebracht. Het zou de eerste keer zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne dat Xi met Zelensky belt of dat hij Rusland bezoekt.