Ook D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag weet niet of de huidige coalitie met VVD, D66, CDA en ChristenUnie de vele crises waar het mee kampt gaat overleven. „Ik weet niet of we eruit gaat komen, maar het is de inzet om dat wel te doen”, zegt ze in het programma Goedemorgen Nederland.