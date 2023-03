Lijsttrekkers voor de Eerste Kamer zijn het volstrekt oneens over het (gewenste) politieke gehalte van de senaat. De Eerste Kamer is wel degelijk politiek, betogen Mei Li Vos (PvdA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks). Het grootste risico is volgens D66 juist dat de Eerste Kamer teveel Tweede Kamertje (na)speelt, zei Paul van Meenen in het debat met zes lijsttrekkers voor de Eerste Kamer in De Balie.