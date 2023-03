Frits van Eerd keert niet terug als topman van supermarktketen Jumbo. Van Eerd is verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd. Volgens Jumbo heeft hij besloten niet meer terug te komen als bestuursvoorzitter. Van Eerd wordt nu opgevolgd door Ton van Veen die al tijdelijk leiding gaf aan het directieteam van Jumbo.