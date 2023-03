Tijdens Bo Teerlings reis naar Malawi in februari kon zijn vrouw Dity helaas niet mee: haar hernia speelde te veel op. In één van zijn reisverslagen vermeldde Bo haar adres. Dat bracht heel wat

teweeg! „Wat geweldig dat u zoveel kaarten met mooie werkjes en bemoedigende woorden stuurde. Heel fijn dat er in onze omgeving zoveel aandacht aan Dity is gegeven”, vertelt Bo.