Neersteken meisje (10) in Zweden waarschijnlijk geen terrorisme

De politie in de Zweedse stad Göteborg gaat ervan uit dat het steekincident waarbij een 10-jarig Nederlands meisje zwaargewond raakte geen terreurdaad was. De politie in Zweden zegt verder tegen het ANP dat het meisje uit de regio Amsterdam komt. Ze werd rond 12.30 uur in een park in het centrum van Göteborg neergestoken, haar 70-jarige oma raakte gewond aan haar arm toen ze probeerde het meisje te beschermen.