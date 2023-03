Terwijl de aandacht van de wereld op de oorlog in Oekraïne, de aardbeving in Turkije en Syrië en andere rampen is gericht, dreigen de Iraanse nucleaire ambities op de achtergrond te raken. Dat is bepaald niet terecht. Want deze week onthulde het Internationaal Atoomenergie Agentschap IAEA dat in de Islamitische Republiek uranium is aangetroffen dat tot 83,7 procent is verrijkt. Bijna genoeg om een atoombom te maken.