De WOZ-waarde van woningen is dit jaar gemiddeld met 17 procent gestegen. Dat stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) na onderzoek in alle 342 gemeenten van Nederland. De gemeentelijke woonlasten stegen veel minder hard, met gemiddeld 3,7 procent. Dat is veel lager dan de inflatie die vorig jaar 10 procent bedroeg.