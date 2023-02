India heeft de import van Russisch staal in de afgelopen tien maanden zien stijgen tot het hoogste niveau in acht jaar. De stijgende invoer is het gevolg van de verschuiving van Russische handelsstromen naar Azië vanwege de westerse sancties tegen Rusland die werden ingevoerd na de invasie van Oekraïne vorig jaar. Dat meldt persbureau Reuters op basis van gegevens van de Indiase overheid.