Premier Mark Rutte en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) brengen vrijdag een bliksembezoek aan Oekraïne, waar ze in de hoofdstad Kiev een ontmoeting hebben met president Volodimir Zelenski. Het bezoek is met name bedoeld om de solidariteit van Nederland te betuigen.