Zelf miste hij in zijn tijd in het leger een aanspreekpunt waar hij met zijn vragen over God en geloof terechtkon. Nu is Joel Goldberg directeur van het Netivah Center in Jeruzalem, dat militairen ondersteunt. „Niets is belangrijker dan investeren in het leven van jongeren. Ze moeten zich later niet onze woorden herinneren, maar Gods Woord.”