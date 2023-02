Ziekenhuizen oneens over kinderhartchirurgie, minister aan zet

De academische ziekenhuizen kunnen het niet eens worden over een gezamenlijk advies over de concentratie van kinderhartchirurgie. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) had ze om een advies gevraagd, maar de ziekenhuizen zeggen dat ze geen goed zicht hebben „op de daadwerkelijke effecten op de overige zorg”. Daarom is volgens hen de minister nu aan zet, laat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) weten. Kuipers laat via zijn woordvoerder weten zich te beraden op het vervolg en hier op korte termijn op terug te komen.