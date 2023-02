In ons land wordt de laatste paar jaar gezonder gegeten en gedronken dan eerder: plantaardig voedsel wint aan terrein, rood en bewerkt vlees boet in aan populariteit en thee en vooral water zitten in de lift. Dat is op te maken uit de nieuwe Voedselconsumptiepeiling (VCP) onder een representatieve groep van ongeveer 3500 kinderen en volwassenen van gezondheidsinstituut RIVM.