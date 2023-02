Kamer niet overtuigd van nieuw voorstel voor bindend referendum

Een deel van de Tweede Kamer heeft twijfels over het nieuwe wetsvoorstel tot invoering van een bindend correctief referendum. Een van de heikele punten is de drempel die bepaalt of de uitslag van het referendum geldig is. De SP, indiener van het nieuwe voorstel, wil de hoogte van die drempel niet in de Grondwet opnemen. VVD en ChristenUnie willen dat wel. Ook minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) adviseert de Tweede Kamer dat te doen.