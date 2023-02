Treinen van Arriva rijden, ondanks de staking in het streekvervoer, wel op trajecten in het noorden van het land. In Groningen en Friesland wordt de dienstregeling gewoon opgestart, meldt de vervoerder. Wel kan het drukker zijn in de treinen omdat minder lange treinen worden ingezet. Ook in het oosten, op de Vechtdallijnen, rijden treinen.