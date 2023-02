De Europese Centrale Bank (ECB) voert de rente in de eurozone donderdag naar verwachting opnieuw verder op. Dat is nodig om de hoge inflatie te beteugelen. De prijzen in de eurozone gaan naar de mening van de beleidsmakers in Frankfurt nog steeds veel te hard omhoog, liet onder anderen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs al weten.