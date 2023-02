Shell en ING komen donderdag met cijfers over het vierde kwartaal en heel 2022 naar buiten. Bij olie- en gasconcern Shell is vorig jaar mogelijk een recordwinst geboekt dankzij de hoge olie- en brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne. Bij de ING wordt onder meer gekeken hoe de bank heeft geprofiteerd van de hogere rente en of de bank meer geld apart heeft gezet voor eventuele verliezen op leningen door de afzwakkende economie.