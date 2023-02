Een grote groep EU-landen waaronder Nederland maakt zich volgens ingewijden zorgen over de haast en gretigheid waarmee kopstukken van de EU, Ursula von der Leyen en Charles Michel, Oekraïne in de armen sluiten. Ze hebben daarom op de rem getrapt bij het opstellen van een gezamenlijke verklaring die vrijdag naar buiten wordt gebracht na afloop van een overleg van het tweetal met president Volodimir Zelenski in Oekraïne.