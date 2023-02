Zorginstelling: beter voorbereid op eventuele nieuwe pandemie

Mocht er ooit weer een pandemie uitbreken dan zijn de verpleeghuizen beter voorbereid dan drie jaar geleden, stelt Karin Leferink, voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling IJsselheem. In tegenstelling tot begin 2020 zijn er nu voldoende beschermingsmiddelen op voorraad en is de ventilatie in gebouwen doorgelicht. Ook is er op het gebied van preventie vooruitgang geboekt. De instelling, met zestien locaties voor ouderenzorg rondom Zwolle, is tijdens de coronacrisis hard getroffen en heeft veel cliënten aan het virus zien overlijden.